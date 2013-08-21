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وزير سورى: توجه محققى الأمم المتحدة لريف دمشق يحتاج لموافقة حكومية

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وزير سورى: توجه محققى الأمم المتحدة لريف دمشق يحتاج لموافقة حكومية وزير سورى: توجه محققى الأمم المتحدة لريف دمشق يحتاج لموافقة حكومية

أعلن وزير الإعلام السورى عمران الزعبى اليوم الأربعاء، أن السماح لمحققى الأمم المتحدة بالذهاب إلى الغوطة بريف دمشق يحتاج إلى "اتفاق مع "، مشيرا إلى أنه قد يكون مقاتلو المعارضة هم من استخدم سلاح كيماوى هناك.

وقال الزعبى فى لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، إنه "ربما استخدم المسلحون السلاح الكيميائى ضد المدنيين كما فعلوا فى حلب إلا أنه لم تتوفر بعد أى معلومات مؤكدة عن ذلك".

واتهمت مصادر معارضة الجيش النظامى باستخدام أسلحة كيماوية ضد بلدات فى الغوطة الشرقية ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 600 شخص جراء الاختناق بالغازات السامة.

وكانت دمشق نفت فى بيانين لوزارة الخارجية وقيادة الجيش استخدام أسلحة كيمائية فى ريف دمشق معتبرة أنها تستهدف "تشويش" مهمة محققى الأمم المتحدة بشأن استخدام الكيماوى فى سورية.

ولفت الزعبى إلى أن "السماح للمراقبين بالذهاب إلى الغوطة يحتاج إلى اتفاق بين الحكومة والفريق الأممى"، مشيرا إلى أنه "لا توجد غازات سامة فى ريف دمشق والعمليات العسكرية تجرى هناك منذ مدة".
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