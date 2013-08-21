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مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث مزاعم هجوم الغاز فى سوريا

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مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث مزاعم هجوم الغاز فى سوريا مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث مزاعم هجوم الغاز فى سوريا

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولى سيعقد اجتماعًا طارئا الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم، الأربعاء، لبحث مزاعم وقوع هجوم بالغاز فى سوريا سيكون إذا تأكد أسوأ هجوم بالأسلحة الكيماوية فى العالم منذ عقود.

ووصل محققون من الأمم المتحدة متخصصون فى الأسلحة الكيماوية إلى دمشق قبل ثلاثة أيام للنظر فى مزاعم سابقة بوقوع مثل هذه الهجمات.

ودعت بعض دول الغرب والمنطقة إلى إرسال هؤلاء المفتشين إلى موقع الهجوم الجديد، الذى سيكون إذا تأكد واحد من أكثر الحوادث دموية فى الحرب الأهلية المندلعة فى سوريا منذ أكثر من عامين.
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