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صرف 10 آلاف جنيه لأسرة شهيد كفر الشيخ بأحداث رفح

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صرف 10 آلاف جنيه لأسرة شهيد كفر الشيخ بأحداث رفح صرف 10 آلاف جنيه لأسرة شهيد كفر الشيخ بأحداث رفح

قرر المستشار محمد عزت عجوه محافظ كفرالشيخ، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه، لأسرة مجند الشرطة الشهيد السيد محمد محمد أبو طالب، ابن قرية الإصلاح القبلى التابعة لمركز فوه بكفرالشيخ، والذى لقى مصرعه فى أحداث رفح، ضمن 25 شهيدا.

كما وجه محافظ كفرالشيخ تعليماته، للقائمين على العمل بمركز ومدينة فوه، بتذليل أية عقبات تواجه أسرة الشهيد، وبحث أى طلبات خاصة تتعلق بهم داخل مجلس ومدينة فوه.

وكان المستشار محمد عزت عجوه محافظ كفرالشيخ، واللواء أسامه متولى مدير الأمن، قد شهدا تشييع جنازة الشهيد أبو طالب والصلاة عليه بمسجد القرية مسقط رأس الشهيد.

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مصر 365