ضباط وأفراد أسوان: إقالة مدير الأمن عودة لحق زملائنا "المسحولين"

أكد الضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن أسوان، أن نقل اللواء حسن عبد الحى مدير أمن أسوان السابق من منصبه، وتعيين اللواء حسن السوهاجى بديلاً عنه، هو بداية لعودة حق زملائهم الذين تم سحلهم على أيدى الإخوان المسلمين خلال أحداث الأربعاء الماضى.

وعبر الضباط والأفراد عن سعادتهم بقرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مشيرين إلى أن "عبد الحى" حاول تزييف حقيقة المشهد الذى تعرض له قيادات وضباط وأفراد شرطة أسوان على أيدى أنصار الإخوان، لمحاولة الإبقاء على منصبه مع تغيير الحقائق.

وأكد أحد الضباط – رفض عدم ذكر اسمه – أنه تفاجئ من تصريحات اللواء عاطف شلبى نائب مدير أمن أسوان السابق، حول الواقعة والتى أكد فيها أن قيادات الإخوان هم من حموه، ولم يذكر أنهم من حرضوا على سحله والاعتداء على زملائهم.

فيما أكد الضباط والأفراد، أنه لا يمكن السكوت إطلاقاً عن وقائع الظلم التى يتعرضون لها، لافتاً إلى مديرية أمن أسوان أصبحت منفى لكل مدير أمن يتكاسل أو يتقاعس فى عمله.