بالصور.. الجالية الروسية بالغردقة تعقد مؤتمراً دعما للسياحة

بدء منذ قليل مؤتمر لجالية الروسية بالغردقة، بقرية يزرت روز السياحية جنوب المدينة، وذلك لبث رسالة طمأنينة إلى العالم الأجمع بأن الغردقة ومدن البحر الأحمر أمنة تماماً، وأن السياح يتمتع بجميع أوقاته بها بظل حماية أمنية شديدة..

حضر اللقاء كلاً من اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام المحافظة والمكلف بمهام المحافظ لحين تكليف محافظ للبحر الأحمر واللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، والدكتور شريف جاد رئيس جمعية خريجى الجامعات الروسية، ووحيد التهامى مدير عام فندق ديزرت روز.

وحمل أعضاء الجالية الروسية بالغردقة أعلام تحمل ناحية من العلم منها علم روسيا والأخرى العلم المصرى دليل على التواصل الدائم بين روسيا ومصر وأن السائح الروسى دائما ما يشعر بالراحة فى بلدة الثانية مصر.

وهتف الروس، بهتافات تأكد أن مصر مؤمنة تماماً وخاصة مدن البحر الأحمر، وأنهم يعيشون يومه الطبيعى فى غاية من الأمن.