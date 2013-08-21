أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. الجالية الروسية بالغردقة تعقد مؤتمراً دعما للسياحة

Google+ Print
بالصور.. الجالية الروسية بالغردقة تعقد مؤتمراً دعما للسياحة بالصور.. الجالية الروسية بالغردقة تعقد مؤتمراً دعما للسياحة

بدء منذ قليل مؤتمر لجالية الروسية بالغردقة، بقرية يزرت روز السياحية جنوب المدينة، وذلك لبث رسالة طمأنينة إلى العالم الأجمع بأن الغردقة ومدن البحر الأحمر أمنة تماماً، وأن السياح يتمتع بجميع أوقاته بها بظل حماية أمنية شديدة..

حضر اللقاء كلاً من اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام المحافظة والمكلف بمهام المحافظ لحين تكليف محافظ للبحر الأحمر واللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، والدكتور شريف جاد رئيس جمعية خريجى الجامعات الروسية، ووحيد التهامى مدير عام فندق ديزرت روز.

وحمل أعضاء الجالية الروسية بالغردقة أعلام تحمل ناحية من العلم منها علم روسيا والأخرى العلم المصرى دليل على التواصل الدائم بين روسيا ومصر وأن السائح الروسى دائما ما يشعر بالراحة فى بلدة الثانية .

وهتف الروس، بهتافات تأكد أن مصر مؤمنة تماماً وخاصة مدن البحر الأحمر، وأنهم يعيشون يومه الطبيعى فى غاية من الأمن.

1.jpg

G5214f4fba651c.jpg

G5214f4fbe127c.jpg

G5214f4fc22f7c.jpg

G5214f4fc530f7.jpg

G5214f4fc86158.jpg

G5214f4fcc5508.jpg

G5214f4fceaaa9.jpg

G5214f4fd2e6ea.jpg

G5214f4fd5e86c.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة