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مؤتمر بالغردقة لبث الطمأنينة فى نفوس أعضاء الجالية الروسية

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مؤتمر بالغردقة لبث الطمأنينة فى نفوس أعضاء الجالية الروسية مؤتمر بالغردقة لبث الطمأنينة فى نفوس أعضاء الجالية الروسية

قال اللواء سعد الدين أمين، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والمكلف بمهام محافظ البحر الأحمر، أن مدينة الغردقة مؤمنة تماماً، وأنه دائما ما يشعر السائح الروسى بأنها وطنه الثانى.

وأكد سعد الدين فى المؤتمر الجالية الروسية، بفندق ديزرت روز بمدينة الغردقة، أن أكبر نسبة زواج أجانب للمصريين هى الروسية، فأنتم أمنون.

قال اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إن المحافظة آمنة تماماً وأن أدعو كل السياح الروس أن يتمتعوا برحلاتهم وإجازتهم وهم فى غاية الاطمأنان.

وأوضح الجزار أن السياح الروس فى هم أكثر من يرى بعينية أن البحر الأحمر آمنة تماماً، فأوضحوا للعالم أنكم آمنين.

من جانبه قال وتيودروفيتش سيرجى مستشار أول الوكالة الروسية بالغردقة للجالية الروسية بالغردقة، لقد تأكدنا أننا أمنين فى البحر الأحمر، وعليكم أن تستمتعوا بأوقاتكم بها.

وأوضح مستشار أول الوكالة الروسية للسياحة فى مؤتمر الجالية الروسية بقرية ديزرت روز جنوب الغردقة، أن مدن البحر الأحمر مؤمنة تماماً، وأدعوكم أن توضحوا للعالم أجمع أن مدن البحر الأحمر آمنةتماما.

وقالت إحدى المواطنين الروسيين أثناء المؤتمر، إنها تعيش بالغردقة منذ 6 سنوات وأن الشعب المصرى طيب جدا، وأنها دائما ما تشعر بالأمان.

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