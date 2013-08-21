بدء اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة بالخرطوم

بدأت بالخرطوم اليوم /الأربعاء/ اجتماعات كتلة وزراء المالية ومحافظي البنوك الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة.

ودعا الرئيس السوداني عمر البشير – في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات – إلى ضرورة التركيز على استقطاب الاستثمار وليس المطالبة بالعون المباشر والمنح لأن الاستثمار أجدى ويجد قبولا أكثر ويحقق مصلحة للطرفين.

> وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني علي محمود عبد الرسول ، إلى إن الاجتماعات ستستمر على مدى يومين وستتناول أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية المتمثلة في النزاعات الأهلية والقبلية في بعض الدول ، وكيفية إيجاد آلية يمكن من خلالها الخروج من أزمة الحروب الطاحنة التي تقف عائقا للتنمية إضافة إلى قضايا الدول الفقيرة ومشكلة الدول المثقلة بالديون.

> وأكد كاتيني لاتنقا ممثل للوفود المشاركة والمحافظين ، أن الاجتماع جاء للتداول حول المصالح المشتركة والاتفاق على صوت واحد للقارة الأفريقية عند مخاطبة البنك وصندوق النقد الدوليين ، وأن اختيار الخرطوم كمكان للاجتماعات كان مناسبا جدا لمناقشة قضايا القارة بجدية وأن النيل هو الأمل لشعوب القارة الأفريقية.

ا.ش.ا