5 إصابات فى اشتباكات بين طلبة حركتى حماس وفتح بجامعة بيرزيت

اندلعت مشاجرة بين طلبة حركة “حماس” ونظرائهم من حركة “فتح” داخل جامعة بيرزيت اليوم الاربعاء بالقرب من مدينة رام الله مما أسفر عن وقوع خمس اصابات بين الطلبة .

وقال شهود عيان إن الاشتباكات اندلعت بالأيدي والحجارة والعصي بين الطرفين حينما فضت حركة “شبيبة” التابعة لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى “فتح” اعتصاما نظمته الكتلة الاسلامية امام مجلس الطلبة في الجامعة احتجاجا على اعتداء نفذه شباب الكتلة على نظرائهم من الشبيبة امس الثلاثاء .

> وتدخل الأمن الجامعي في فض الاشتباك وإعادة الهدوء إلى ساحة الجامعة .

> وكانت الشبيبة الطلابية قد تقدمت بطلب لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة بضرورة إزالة اعتصام طلبة الكتلة من أمام مجلس الطلبة ، بعد الاعتداء الذي نفذه طلبة الكتلة يوم أمس على أنصار الشبيبة في الجامعة ، ولكن عمادة شؤون الطلبة لم ترد على طلبة الشبيبة ، فتوجهت مجموعة من طلبتها وأزالت اليافطات التي تضعها الكتلة الإسلامية .

> وقال شاهد عيان انه لدى قيام طلبة الشبيبة الطلابية بإزالة اللافتات وقعت مشادات كلامية بين طلبة الكتلتين تطورت الى اشتباكات بالايدي والعصي .

> وأكد أحد كوادر حركة الشبيبة الطلابية ، جاسر غفري أن مجلس الطلبة والكتل الطلابية كانت قد اتفقت يوم أمس على إقامة إعتصام إحتجاجا على رفع الأقساط الدراسية ، باستثناء ممثل الكتلة الإسلامية ، الذي خرج عن الموضوع وهاجم الاعتقالات السياسية ، وهو ما اعتبرته كل الكتل الطلابية خروجاً عن الاتفاق ، فتم فصل الميكروفون عنه ، وفي هذه اللحظة هاجم طلبة الكتلة نظراءهم في الشبيبة ، وأصابوا مجموعة منهم .

> وقال أحد كوادر الكتلة الإسلامية في بيرزيت، أمير أبو عرام، أن الشبيبة الطلابية اعتدت على أبناء الكتلة الإسلامية داخل الجامعة وأصابت 5 منهم بجروح بالغة.

> وأكد أبو عرام أن عناصر من حركة الشبيبة الطلابية اعتدوا بالضرب المبرح على المعتصمين من أبناء الكتلة الإسلامية داخل حرم جامعة بيرزيت ، محملاً حركة فتح والشبيبة الطلابية وإدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن حياة عناصر الكتلة .

ا.ش.ا