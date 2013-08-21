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بالصور..حريق بغرفة مخلفات التجديف بجوار مستشفى المعلمين بالمنوفية

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بالصور..حريق بغرفة مخلفات التجديف بجوار مستشفى المعلمين بالمنوفية بالصور..حريق بغرفة مخلفات التجديف بجوار مستشفى المعلمين بالمنوفية

حريق بغرفة مخلفات التجديف بجوار مستشفى المعلمين بالمنوفية والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه

دفعت قوات الحماية المدنية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بخمسة سيارات من قوات الاطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب منذ دقائق بمنى مخلفات التجديف بجوار مستشفى المعلمين بمدينة شبين الكوم .

وكان قد تلقى اللواء سعيد ابو حمد مير امن المنوفية اخطارا من الرائد محمد أبو العزم يفيد بنشوب حريق هائل بمبنى بمخزن تابع للانقاذ النهرى ، نتيجة تطاير السنة الشرار من الاعمال القائمة بالكوبرى العلوى بشبين الكوم ، من خلا بعض اعمال الحدادة بالكوبرى ، الامر الذى ادى الى اشتعال النيران بالمبنى .

وعلى الفور قامت قوات الدفاع المدنى بالدفع بخمسة سيارات اطفاء من اجل السيطرة على الحريق , وحتى الان لم تتمكن القوات من السيطرة على الحريق وسط حالة من التواجد الامنى وطلب الاهالى الجميع بالابتعاد خوفا من سقوط الكوبرى العلوى .

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