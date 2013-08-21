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الدولى للدرسات السكانية بالأزهر يفوز بجائزة الأمم المتحدة لأفضل مركز سكانى

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الدولى للدرسات السكانية بالأزهر يفوز بجائزة الأمم المتحدة لأفضل مركز سكانى الدولى للدرسات السكانية بالأزهر يفوز بجائزة الأمم المتحدة لأفضل مركز سكانى

منحت منظمة الأمم المتحدة الجائزة العالمية للسكان للمركز الإسلامى الدولى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر للعام الحالى كأفضل المراكز السكانية على مستوى العالم.

وأوضح بيان لجامعة الأزهر اليوم أن الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة والدكتور جمال ابو السرورمدير المركز الإسلامى العالمى للبحوث السكانية بالأزهر تسلما الجائزة فى احتفالية كبرى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث قام بان كى مون السكرتير العام للأمم المتحدة بتسليمهما الجائزة بحضور الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.

وأشاد كى مون بالمركز الإسلامى العالمى بالأزهر مبينا ان اختياره جاء بإجماع الآراء لأعضاء اللجنة المختصة لاختيار أفضل مركز وذلك اعترافا بدوره فى المجالات البحثية والأكاديمية السكانية والديموجرافية من منظور إسلامى لمواجهة المشكلة السكانية وقضايا الصحة الإنجابية وحماية الأسرة.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بتلك الجائزة باعتبار المركز الإسلامى العالمى للدراسات السكانية بالأزهر الوحيد المتخصص فى الدراسات السكانية من منظور علمى وشرعى فى الشرق الأوسط.

كما استعرض الدكتور اابو السرور دور المركز منذ إنشائه عام 75 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية فى إيجاد الحلول المناسبة للعقم فى اطار الشريعة وتحقيق التنمية البشرية من ثوابت أخلاقية وإسلامية.

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