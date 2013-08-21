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قيادى عمالى: عرض الحد الأدنى والأقصى للأجور على "الوزراء" خطوة جيدة

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قيادى عمالى: عرض الحد الأدنى والأقصى للأجور على "الوزراء" خطوة جيدة قيادى عمالى: عرض الحد الأدنى والأقصى للأجور على "الوزراء" خطوة جيدة

أشاد صلاح الأنصارى القيادى العمالى باتحاد عمال الديمقراطى، بالخطوة التى اتخذها اليوم وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة، والمتعلقة بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، والذى عرضه على مجلس الوزراء اليوم، مؤكداً أنها تعد خطوة جيدة لصالح العمال وتحقيق أهم مبادئ ثورة يناير وما جاء عقبها من تصحيح مسارها فى ثورة 30 يونيو، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد " الأنصارى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الخطوة ستساند أيضا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية، فيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية والجمعيات ووضع حد أدنى للمعاش.

وكان كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، قد أكد أنه يعد مشروع قانون الحد الأدنى للأجور، وسيعرضه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، بناءً على طلب من رئيس الدكتور حازم الببلاوى.

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مصر 365

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