تأجيل الدورة السادسة والثلاثين من "القاهرة السينمائي" إلى العام المقبل

كتب : محمد عبدالجليل الأربعاء 21-08-2013 16:00

قرر مجلس إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تأجيل موعد إقامة الدورة السادسة والثلاثين إلى العام المقبل، لتعقد في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر 2014، بعد أن كان مقرر إقامتها، نهاية نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد أمس بحضور وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، ورئيس المهرجان الناقد سمير فريد، وأعضاء مجلس الإدارة الذي يضم ممثلين لكل من غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن السينمائية، وجمعية نقاد السينما والمركز القومي للسينما والمعهد العالي للسينما، وصندوق التنمية الثقافية، إضافة إلى سبعة مخرجين، هم يسري نصرالله، وأحمد ماهر، وسعد هنداوي، وأحمد عبدالله، وتهاني راشد، وهالة جلال، وماجي مرجان.