بالصور| ليندسي لوهان تحتفل مع أصدقائها بعيد ميلادها الـ27

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 21-08-2013 16:36

احتفلت الممثلة ليندسي لوهان مع أصدقائها بعيد ميلادها الـ27، بعد أكثر من شهر على موعد عيد ميلادها، بسبب تواجدها في دور الرعاية لتنفيذ حكم المحكمة الصادر ضدها.

وارتدت ليندسي لوهان "بلوزة" لونها أبيض ستان ولم ترتدي غيرها، وارتدت حذاء غريبًا لونه ذهبي ذا كعب عالي، وأسورة ذهبية، وأمسكت بحقيبة يد مصنوعة من الستان وملونة بالأسود والأحمر والأزرق.

وحضرت جدة ليندسي الحفل مع جارتها ومع صديقتها المقربة فيكرام شاتوال، وارتدت قميصًا ستان لونه أبيض وشورت أسود قصير وحذاء أسود ذا كعب عالي، ووضعت قبعة سوداء على رأسها.