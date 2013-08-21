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لبنى عبدالعزيز: إخلاء سبيل حسني مبارك "قرار متأخر جدا"

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لبنى عبدالعزيز: إخلاء سبيل حسني مبارك "قرار متأخر جدا" لبنى عبدالعزيز: إخلاء سبيل حسني مبارك "قرار متأخر جدا"

كتب : هند سعد الدين الأربعاء 21-08-2013 17:40

صرحت الفنانة لبنى عبدالعزيز لـ"الوطن" في تعليقها على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأنه "قرار متأخر جدا" مؤكدة أنه سجن لمدة ثلاثة أعوام.. وكل مرة براءة من قضية وراء قضية، وأرى أننا تعاملنا معه بمنتهى القسوة، وأنه ظلم كثيرا من وكلاء نيابة الإخوان، ولابد أن ننظر إليه بعين الإنسانية، وأن يقضى الباقي من حياته في بيته، وأظن أن كل الشعب المصري الشريف سيؤيد قرار الإفراج عنه لأن الجميع أصبح يقول الآن "ولا يوم من أيامك يا مبارك" ونحن شعب أصيل ونتسم بالرحمة والإنسانية، وأكيد كلنا أخذنا عظة من تجربة الإخوان "الإرهابيين" الذين كانوا يرتدون رداء كاذبا باسم الإسلام قبل أن نكتشف جميعا وجوههم الحقيقية.

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