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إنعام محمد علي: لابد أن نحترم حكم القضاء بالإفراج عن مبارك

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إنعام محمد علي: لابد أن نحترم حكم القضاء بالإفراج عن مبارك إنعام محمد علي: لابد أن نحترم حكم القضاء بالإفراج عن مبارك

كتب : هند سعدالدين منذ 55 دقيقة

قالت الكاتبة إنعام محمد علي، لـ"الوطن": "أنا متفائلة جدا وأرحب بحكم قضاء العظيم بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لأنه رجل يبلغ من العمر 85 عاما ومن حقه أن يخرج بسبب الشيخوخة والمرض، وأنا من أنصار خروجه من السجن، ويكفي سجنه لمدة ثلاث سنوات، ورغم أن كثيرا من الناس اعترضوا ولكن لابد من احترام أحكام القضاء، وألا يتدخل فيها الرأي العام ولابد من احترام دولة سيادة القانون، وأن نعلم جيدا أن أهم عنصر في بناء الديمقراطية هو دولة القانون، وحتى لو خرج لنا القضاء المصري غدا ليقول إن محمد بديع، مرشد الإخوان، بريء ولم تثبت عليه أي جرائم، إذن علينا أن نحترم القضاء، وأوجه دعوة لكل الشعب المصري بأن نتسم بفضيلة التسامح".

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