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استكمال إنشاء الوحدة الجديدة للغسيل الكلوى بمستشفى أحمد ماهر

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استكمال إنشاء الوحدة الجديدة للغسيل الكلوى بمستشفى أحمد ماهر استكمال إنشاء الوحدة الجديدة للغسيل الكلوى بمستشفى أحمد ماهر

يجرى حاليا استكمال إنشاء الوحدة الجديدة للغسيل الكلوى، بمستشفى أحمد ماهر التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الإسكندرية والتى تشمل 20 ماكينة للغسيل الكلوى بحيث يصل إجمالى عدد ماكينات الغسيل الكلوى بالإسكندرية 46 وحدة وبذلك تعتبر المستشفى أكبر مركز للغسيل الكلوى على مستوى المحافظة.

وصرح مدير عام المستشفى الدكتور هشام غنيم بأنه تم تركيب وحدة جديدة لمعالجة المياه المستخدمة فى تشغيل ماكينات الغسيل الكلوى الجديدة بالإضافة إلى تشغيل جهاز فائق الجودة للغسيل الكلوى (إف دى إتش) لتقديم خدمة فائقة للحالات الحرجة من مرضى الفشل الكلوى وهو الجهاز الوحيد بالمستشفيات الحكومية بالإسكندرية ويتم من خلاله تقديم العلاج بالمجان لمرضى الكومسيون الطبى والتأمين الصحي.

وأضاف أنه تم تركيب مولد كهربى جديد بالمستشفى بطاقة 150 كيلووات لتشغيل أجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفى .. مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الجديدة التى تم تركيبها وتشغيلها مؤخرا بالمستشفى تم توفيرها بالجهود الذاتية وتبرعات رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية فى نطاق المحافظة.

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مصر 365