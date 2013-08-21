أستاذ باطنة: مضخة الأنسولين أكثر دقة فى مد الجسم بالأنسولين المناسب

قال الدكتور عادل محمود، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب جامعة عين شمس إن مضخة الأنسولين أفضل من الحقن فى توصيل الجرعة لمريض السكر، لأنها تعطى الجرعة المضبوطة للمريض أوتوماتيكيا دون أى تدخل أو الشعور بالألم، وتكون أكثر دقة فى إعطاء جرعة الأنسولين المناسبة للجسم.

> أوضح محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مضخة الأنسولين هى عبارة عن جهاز صغير الحجم يحتوى على الأنسولين، ويصل إلى الجسم عن طريق أنبوب بلاستيك متصل بإبرة توضع تحت جلد البطن أو الأرداف وتمد الجسم بشكل مستمر بالأنسولين.

مستكملا حديثة أن مضخة الأنسولين يوجد منها نوعان، النوع الأول: متواجد دائما تحت الجلد وتكون قادرة على معرفة منسوب السكر بالدم، وتعطى الأنسولين المناسب الذى يحتاجه الجسم، أما النوع الثانى يكون عبارة عن مضخة لها "زرار"، يتم الضغط عليه لضخ كميات ضئيلة من الأنسولين بالجسم.

وأشار الطبيب إلى أن مضخة الأنسولين لها مميزات كثيرة، ومنها أن من الممكن أن يتم برمجتها بالكمية المناسبة من الأنسولين التى يتم ضخها للدم، كما يستطيع مريض السكر أن يحصل على الجرعات اللازمة من الأنسولين فى أى وقت دون تدخل من الآخر.