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مقتل ضابط في الجيش العراقي إثر انفجار عبوة لاصقة في منطقة المنصور غربي بغداد

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مقتل ضابط في الجيش العراقي إثر انفجار عبوة لاصقة في منطقة المنصور غربي بغداد مقتل ضابط في الجيش العراقي إثر انفجار عبوة لاصقة في منطقة المنصور غربي بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم أن ضابطا برتبة نقيب في الجيش العراقي قتل إثر انفجار عبوة لاصقة بسيارته في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر فى تصريح اليوم الاربعاء – “إن عبوة لاصقة كانت مثبتة بسيارة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي انفجرت اليوم الأربعاء بالقرب من ساحة ابو جعفر المنصور بمنطقة المنصور غربي بغداد مما اسفرعن مقتله في الحال .
> وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت الى موقع الحادث وفرضت طوقا حوله ،ونقلت جثة الضابط الى دائرة الطب الشرعي .
> وكانت العاصمة بغداد قد شهدت اليوم إغلاق جميع الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بالأسلاك الشائكة ،فضلا الإنتشار الأمني الواسع في هذه الطرق مما تسبب في إعاقة حركة المرور .

ا.ش.ا

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