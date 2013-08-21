علاوي: هناك مؤامرة كبرى ضد هذه الأمة

أكد رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي أن ما يجري فى المنطقة العربية يشكل خطرا واضحا على أوضاعها ومستقبلها وأمن شعوبها وبات من المؤكد أن هناك مؤامرة واسعة ضد هذه الأمة مما يتطلب بذل الجهود من اجل العمل ‏المشترك لتحقيق الاستقرار ودرء الاخطار وضمان وحدة الشعوب ووحدة الاوطان ‏بعيدا عن الدين السياسي والطائفية السياسية.

واستنكر علاوي – في برقية تلقاها منه اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط – تفجير ضاحية بيروت محذرا من ان هذا العمل ‏الاجرامي يهدف الى شق الصف اللبناني وتدمير نيان الدولة اللبنانية ‏وجر لبنان الى الصراع السوري.

ودعا علاوي إلى العمل لتحصين لبنان وحمايته ، مناشدا قادة لبنان أن ينأوا ببلادهم عن الدخول في مكامن الخطر والفرقة وان يبعدوها عن التوتر وتشكيل حكومة مصالحة.

أ.ش.أ