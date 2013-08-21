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حبس 4 من من أعضاء جماعه الإخوان فى اشتباكات المنصورة

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حبس 4 من من أعضاء جماعه الإخوان فى اشتباكات المنصورة حبس 4 من من أعضاء جماعه الإخوان فى اشتباكات المنصورة

أرشيفية

قررت نيابة قسم اول المنصورة برئاسة المستشار محمود ابو هاشم حبس اربعه من أنصارالرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما على زمة التحقيقات وذلك بعد توجيه اليهم تهم القتل والتحريض على العنف واثارة الشغب بعد القاء القبض عليهم فى الاشتباكات التى بشارع سامية الجمل بالمنصورة بالامس .

حيث عرض على النيابة اليوم كلا من الدكتور إبراهيم .م .م 27 عام صيدلى من سندوب ومحمد . ر . ع 56 عام مقاولمن قرية شها ومحمد .ع .م 52 عام مدرس من قرية البيضاء مركز تمى الامديد ومحمد .م 52 عاما موظف بالوحدة المحلية بالمنصورة ، وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم اسلجه فى الاشتباكات بالامس .

وكانت قد تمكنت قوات امن الدقهلية من القاء القبض أمس على اربعه اشخاص وبحوزتهم اسلحة بيضاء من أنصارالرئيس المعزول محمد مرسى فى الأشتباكات التى دارت بينهم وبين الاهالى.

وكانت قد نشبت أشتباكات بين أنصار الرئيس محمدمرسى وأهالى منطقة شارع أحمد ماهربمدينة المنصورة التابعه لمحافظة الدقهلية عقب قيام أعضاء جماعه الأخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول بتنظيم مسيرة خرجت من مسجد الصباحى.

وقام الأهالى بمنع المسيرة من المرور على خلفية مصرع شاب يدعى عادل السيد 32 عام من المنطقة من الاهالى منذ ثلاثة ايام بطلق نارى على أيدى اعضاء جماعه الأخوان المسلمين أثناء مسيرة لهم وأصابة أخرين.

 

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