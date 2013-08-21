الرئاسة تطالب "البدوي" بزيارات دولية لتصحيح صورة "30 يونيو" أمام العالم

البدوي يقترح إصدار نصوص انتقالية تحكم البلاد 18 شهرا في حالة عدم التوافق على الدستور

كتب : سمر نبيه منذ 21 دقيقة

التقى، اليوم، الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بالمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني، للتشاور حول رأي الوفد في تعديل الدستور وخريطة الطريق وتطلعات الوفد للفترة القادمة بتكليف من المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد.

قال البدوي إن الرئيس عدلي منصور طلب من الوفد عدة زيارات للخارج لعدد من الدول الأجنبية لتصحيح صورة ثورة 30 يونيو أمام العالم، وتفسير للعالم حقيقة ما يدورفي مصر الآن، وحقيقة ما دار في 30 يونيو وما بعده، وهو ما وافق عليه البدوي معلن عنه خلال الفترة القادمة أنه سيقوم بعدة زيارات للدول العربية والأجنبية والإفريقية.

وأضاف البدوي أنه أرسل رسالة للرئيس الجمهورية عبر المستشار الإعلامي له يعرب فيها عن تحفظاته عن ملامح لتعديل الدستور على رأسها إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، معلنا رفض كل أحزاب جبهة الإنقاذ، وعلى رأسه الوفد، بخوض الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي وتمسكه بإجراء الانتخابات بنظام القوائم خاصة أن نظام الحكم حسب ملامح تعديل الدستور نظام مختلط يميل إلى النظام البرلماني، وهذا معناه أن الأحزاب التي ستحصد الأغلبية هي التي ستشكل الحكومة.

وأشار البدوي إلى أن المسلماني نقل له رسالة بسير خريطة الطريق على النحو الموضوع له حيث إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 120 يوم من الآن يليه إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف البدوي أنه طلب من رئيس الجمهورية بالنظر بشكل جدي في المساعدات الأجنبية وبحث الاستغناء عنه في ظل التلويح عدد من الدول من بين الحين والآخر بقطع المعونات عن مصر، لافتا إلى أن القرار المصري الآن لابد أن يكون مستقلا.

اقترح البدوي، في رسالة للرئيس عبر المسلماني بأنه عدم توافق جميع القوى السياسية على الدستور فإنه يقترح بإصدار نصوص انتقالية لإدارة البلاد لفترة لا تتجاوز 18 شهر، مطالبا بأن يحظى تعديل الدستور بالتوافق الوطني الكامل وليس موافقة الأغلبية فقط.