مذكرة تكشف مخططًا للهيمنة على كلية النصر

الإسكندرية - أميرة عوض: منذ 29 دقيقة 28 ثانية

أثار قرار تعيين مدير جديد لكلية النصر للبنين فيكتوريا بالإسكندرية ردود أفعال غاضبة بين مدرسى الابتدائى والإعدادى والثانوى بالكلية.

واتهم العاملون المسئوالين بالمعاهد القومية بإعادة إنتاج القيادات الإخوانية التى تم استبعادها فى الأوانة الأخيرة من المدارس والإدارات بالإسكندرية، وأكد العاملون فى مذكرة عاجلة أرسلت إلى وزير التربية والتعليم أن المدير الجديد كان فى منصبه العام الماضى بكلية النصر فيكتوريا يسعى جاهدًا لأخونة مدارس الكلية, حيث يدين بالولاء التام للإخوان وحزب الحرية والعدالة وكان يسمح للجماعة وحزبها باستغلال مسرح الكلية لعقد الندوات والاحتفالات دون مقابل وقام بتعيين بعض المعلمين داخل تشكيل المجلس التعليمى بالمخالفة للقانون حتى يضمن أصواتًا مؤيدة للقرارته؛ مما يعرض المصلحة العامة للأهواء الشخصية.

> كما قام بتكليف بعض المدرسين حديثى السن باأعمال أضافية داخل المدرسة بأجر أضافى لانتماءهم لتنظيم الإخوان ولكونهم عيونًا لرجال المعاهد القومية من تنظيم الإخوان. كما قام خلال إدارته السابقة بالكلية بمنح بعض المدراسين المنتمين إلى تنظيم الإخوان بعض المناصب بالمدرسة، كما قام بترويع بعض المعارضين لسياسية أخونة المدرسة بنقلهم إلى أقسام أخرى وتهديدهم بالنقل إلى مدارس أخرى والسماح لمدير المتابعة المنتمى للإخوان بحضور جلسات مجلس الإدارة بالكلية، وتدخله المستمر بإصدار القرارات أو الغائها وتعيين مدرسة بأثر رجعى بالمخلفة للقانون لإرضاء بعض القيادات الإخوانية بالمعاهد القومية.