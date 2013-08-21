محافظ بني سويف يعتمد تعيين 427 من حملة الماجستير والدكتوراه

كتب : محمد خلف أمين منذ 1 دقيقة

اعتمد المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، تعيين 427 من حملة الماجستير والدكتوراه، داخل ديوان عام المحافظة وإدارات الحكم المحلي التابعة لها، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يشار إلى أن الوظائف التي وفرها الجهاز على الدرجة الثالثة التخصصية لدفعات 2002 وحتى 2012، بنطاق المحافظة، للقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، مع عدم سابقة عمل المرشح بأي من الوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة "جهاز إداري أو هيئات خدمية أو هيئات اقتصادية أو محليات أو وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام".