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اتحاد المصريين بأوروبا يقدم الشكر للسعودية والإمارات والكويت لموقفهم المؤيد لمصر

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اتحاد المصريين بأوروبا يقدم الشكر للسعودية والإمارات والكويت لموقفهم المؤيد لمصر اتحاد المصريين بأوروبا يقدم الشكر للسعودية والإمارات والكويت لموقفهم المؤيد لمصر

الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا

بعث اتحاد المصريين في أوروبا اليوم الأربعاء بخطابات شكر لسفراء المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في لندن وذلك على مؤازرة بلادهم للجهود المصرية الساعية لإحلال الأمن والسلام في قلب العالم العربي.

وقال الإتحاد -في الخطابات التي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن نسخ منها- أن المؤازرة من هذه الدول العربية للشعب المصري “سيكتبها التاريخ بأحرف من نور مثلما هو الحال من موقف هذه الدول من حرب أكتوبر المجيدة.”
> وعبر إتحاد المصريين في أوروبا ومقره لندن عن خالص الأماني لهذه الدول بالمزيد من الخير والرخاء تحت قياداتها التي تعمل على مساعدة الشعب المصري على مواجهة المؤامرة التي تسعى لضرب الأمن القومي العربي عن طريق جماعات تصر على خطاب العنف والتحريض وتحاول عزل مصر عن أشقائها في الخليج العربي.

أ ش أ

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