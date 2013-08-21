اتحاد المصريين بأوروبا يقدم الشكر للسعودية والإمارات والكويت لموقفهم المؤيد لمصر

بعث اتحاد المصريين في أوروبا اليوم الأربعاء بخطابات شكر لسفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في لندن وذلك على مؤازرة بلادهم للجهود المصرية الساعية لإحلال الأمن والسلام في مصر قلب العالم العربي.

وقال الإتحاد -في الخطابات التي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن نسخ منها- أن المؤازرة من هذه الدول العربية للشعب المصري “سيكتبها التاريخ بأحرف من نور مثلما هو الحال من موقف هذه الدول من حرب أكتوبر المجيدة.”

> وعبر إتحاد المصريين في أوروبا ومقره لندن عن خالص الأماني لهذه الدول بالمزيد من الخير والرخاء تحت قياداتها التي تعمل على مساعدة الشعب المصري على مواجهة المؤامرة التي تسعى لضرب الأمن القومي العربي عن طريق جماعات تصر على خطاب العنف والتحريض وتحاول عزل مصر عن أشقائها في الخليج العربي.

أ ش أ