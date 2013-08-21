كمال خليل:الافراج عن مبارك خط احمر.وخيانه للثوار

رفض الناشط السياسي والقيادي العمالي كمال خليل اخلاء سبيل الرئيس الاسبق مبارك. مؤكدا ىان ذلك يعد خيانه للثوار

> وعبر صفحاته على فيس بوك وتويتر علق على حكم اخلاء سبيل مبارك الصادراليوم.وكتب خليل.الافراج عن مبارك خط احمر وخيانة للثوار

> واضاف ايضا .جرائم مبارك الحقيقية تجريف ثروة مصر وديكتاتورية ثلاثين عاما .و قتل المتظاهرين سلميا وتصدير الغاز للصهاينة. وغيرها

> واكمل خليل .مجلس طنطاوى وعنان دلس على جرائم مبارك.ونظامه لم يسقط بعد .ومحاكمة الاخوان لاتنفصل عن محاكمة مجلس طنطاوى وعنان ولاتنفصل عن محاكمة نظام مبارك.كلها جرائم متشابكة ومتتالية ..ثورتنا مستمرة.