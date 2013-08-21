رفض الناشط السياسي والقيادي العمالي كمال خليل اخلاء سبيل الرئيس الاسبق مبارك. مؤكدا ىان ذلك يعد خيانه للثوار
> وعبر صفحاته على فيس بوك وتويتر علق على حكم اخلاء سبيل مبارك الصادراليوم.وكتب خليل.الافراج عن مبارك خط احمر وخيانة للثوار
> واضاف ايضا .جرائم مبارك الحقيقية تجريف ثروة مصر وديكتاتورية ثلاثين عاما .و قتل المتظاهرين سلميا وتصدير الغاز للصهاينة. وغيرها
> واكمل خليل .مجلس طنطاوى وعنان دلس على جرائم مبارك.ونظامه لم يسقط بعد .ومحاكمة الاخوان لاتنفصل عن محاكمة مجلس طنطاوى وعنان ولاتنفصل عن محاكمة نظام مبارك.كلها جرائم متشابكة ومتتالية ..ثورتنا مستمرة.
كمال خليل:الافراج عن مبارك خط احمر.وخيانه للثوار
رفض الناشط السياسي والقيادي العمالي كمال خليل اخلاء سبيل الرئيس الاسبق مبارك. مؤكدا ىان ذلك يعد خيانه للثوار