الببلاوى : اجتماع مجلس الوزراء تعرّض لكل الظروف التى تمر بها البلاد

اكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ان اجتماع المجلس تعرض لكل الظروف التى تمر بها البلاد وكان هناك ضرورة بسير كافة الامور على التوازى

وقال ان رؤية الحكومة فى المسار السياسى فى هذه الظروف يتم وضعها فى إطار الأحداث على الأرض استكمالا لخارطة الطريق، مشددا على استكمال خارطة الطريق مع الاصرار على توفير الامن مع الالتزام باستكمال المؤسسات وتم الموافقة على المجلس القومى حقوق الانسان.

> وأضاف أن الحكومة تتشاور مع الاطراف السياسية لاستكمال المسار السياسى بما تتضمنه من التظاهر وضمان استقلال لجنة الانتخابات، وأكدت الحكومة التزامها بالحريات العامة بما يضمن حق التظاهر السلمى وإتاحة العمل على المشاركة السياسيىة لكل من لم تتلوث يده بالدماء .

> ودعا الجميع إلى الالتزام بالمسار السياسى وعدم استخدام دور العبادة فى العمل السياسى ووضع الاطار القانونى بحرية الاعلام ودعوة كافة المواطنيين للتكاتف لبناء الوطن والعمل وبذل الجهود حتى نتخطى المرحلة مع التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية

> وقال ان البرنامج السياسى للحكومة يتماشى مع خارطة الطريق وسيتم تكوين مجموعة عمل بلا تمييز او اقصاء دون من تلوثت يداه بالدماء للتشاور فى كافة الامور السياسية ومناقشة كل ما يتعلق بالبناء للدولة الديمقراطية

> جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم.