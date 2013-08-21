النيابة تتهم بديع بتسليح شباب الإخوان وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين أمام الارشاد

أكد مصدر قضائى عن بدء نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار اسماعيل حفيظ رئيس النيابة التحقيق مع مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع من داخل سجن المزرعة بطره في واقعة اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء ثورة 30 يونيو.

وأضاف المصدرالقضائى أن النيابة تواجة بالائحة من الاتهامات وهى إنشاء ميلشيات مسلحة والتحريض بالأمر المباشر وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة وعلي رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ورشاد بيومي، وآخرين لقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم و بالمشاركة في ارتكاب جرائم بطريقة التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى والقبض على بعضهم، وإدارة عصابة تعمل على خلاف احكام القانون بغرض تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها.

كما يواجة بديع الضلوع فى أعمال العنف والحرق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة وتعطيل وسائل المواصلات وتحريض سلامتنها للخطر وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء داخل البلاد والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.

كان قد انتقل فريق من محققى نيابة جنوب القاهرة الى منطقة سجون طرة للتحقيق مع المرشد الإخوان فى الاتهامات الموجه الية بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء ثورة 30 يونيو.

يذكر أن النيابة أحالت محمد بديع، مرشد الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومى إلى محكمة الجنايات على خلفية نفس القضية.