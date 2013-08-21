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لاعب سانتوس يؤكد عرض ريال مدريد له

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لاعب سانتوس يؤكد عرض ريال مدريد له لاعب سانتوس يؤكد عرض ريال مدريد له

أكد البرازيلي آلان سانتوس لاعب فريق سانتوس تقديم فريق ريال مدريد عرضا من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال سانتوس "لقد تلقيت العرض بعد مباراة سانتوس مع برشلونة، لقد شاهدوني في 3 مباريات على التوالي قبلها".

وأضاف "أنا سعيد للغاية، فأنا لاعب بفريق الرديف وريال مدريد مهتم بي .. إنه بالفعل حلم ولكنه الأمر بيد الله لو كان علي الذهاب الآن فسأفعل لو لم استطع فسأذهب لاحقا".

ويبلغ سانتوس من العمر 22 عاما ويلعب كلاعب ارتكاز وهو المركز الذي دعمه كارلو أنشيلوتي بلاعبين حتى الآن هما إيارميندي وكازميرو.

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