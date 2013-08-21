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عادت للحياة بعد 42 دقيقة على وفاتها

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عادت للحياة بعد 42 دقيقة على وفاتها عادت للحياة بعد 42 دقيقة على وفاتها

المعجزة قد تتحقق بأمر من الله أولاً، ومن ثم بمساعدة من لديه القدرة على تحقيقها. هذا ما حدث مع امرأة أسترالية تبلغ الحادية والأربعين من العمر، حيث عادت إلى الحياة بعد مرور 42 دقيقة على موتها السريري خضعت خلالها لتدليك قلبي، بحسب ما أكد الأطباء الذين عالجوها.

وفي تفاصيل القصة أنّ فانيسا تاناسيو نقلت إلى طوارئ المستشفى في ملبورن بعد إصابتها بأزمة قلبية بسبب انسداد في الشريان، وقد أُعلن وفاتها سريريًّا بعد وصولها. إلا أنّ الأطباء استخدموا مضغطة قلب خارجية "لوكاس 2" للاستمرار في تغذية الدماغ بالدم، في حين فتح أحد أطباء القلب الشريان لإزالة الانسداد. وبعد سريان الدم مجددًا في الشريان عاد القلب ليخفق من جديد بوتيرة طبيعية. وأوضح طبيب القلب أنه استخدم صدمات متعددة وعدة أدوية لإنعاشها، مضيفًا "إنها معجزة فعلية.

لم أكن أتوقع أن يتحسن وضعها". من جهته أعلن المستشفى أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها مضغطة القلب "لوكاس 2" بنجاح لفترة بهذا الطول على مريض في أستراليا، في حين أكدت المريضة أنها لم يسبق أن أصيبت بمشاكل في القلب.

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سيدتي