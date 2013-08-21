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سرقة شعر النساء أغرب الجرائم في فنزويلا

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سرقة شعر النساء أغرب الجرائم في فنزويلا سرقة شعر النساء أغرب الجرائم في فنزويلا

تتعرض النساء في فنزويلا لسرقة شعر رؤوسهن في وضح النهار، في مراكز التسوق والشواطئ، ليبيع اللصوص هذا الشعر لشركات الشعر المستعار بأسعار كبيرة، وتفاجئ العصابات، وبعضها نسوية، ضحاياها من النساء ذوات الشعر الطويل بمقصاتها الحادة، وتحاصرهن، وتجبرهن على فرد شعرهن لتقوم بقصه على الفور.

ووفقاً لمصففة الشعر في كراكاس، فلور جيل، أن سعر وصلة الشعر يصل إلى 800 دولار أميركي للشعر الطبيعي و500 دولار للاصطناعي.

يذكر أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، توعد هذه العصابات برد قاس وقوانين تقتص، لكن المسؤولين ادعوا أن هذه العصابات جاءت من كولومبيا المجاورة. حيث تعاني فنزويلا من تصاعد أعمال الجريمة مثل الخطف والقتل، وتعتبر معدلات القتل فيها الأعلى في العالم، والآن تواجه هذا التهديد الجديد.

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سيدتي