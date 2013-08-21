صابر الرباعي: هل سيمنع ابنته من دخول الغناء؟

فيما سألنا الفنان صابر الرباعي عن لقائه بالنجوم في دبي فقال: «لقاؤنا مع الفنانين لقاء جميل ومميز وتشكر عليه MBC، وعلى رأسهم الشيخ وليد آل إبراهيم، وهذا يقوّي علاقات الصداقة بين الفنانين خاصة في الظروف السياسية الحالية، على الأقل يجمعنا الفن.

ما موضوع «كش ملك»؟

«كش ملك» هو كليب لأغنية خليجية جديدة، إن شاء الله، ترى النور قريباً خلال عيد الفطر المبارك موضوعها طريف تحت إدارة المخرج فادي حداد، فقد قمنا بالتصوير على مدار يومين متواصلين في منطقتي جبيل ووسط بيروت.

من أحببت أكثر من الفنانين في لجنة تحكيم «ذا فويس»؟

لا أفضّل فناناً على الآخر، كلهم أرحّب بهم وأحبهم، وأحترمهم وتربط بيننا علاقات جميلة داخل وخارج البرنامج.

ماذا إذا عُرض عليك أن تكون ضمن لجنة تحكيم في برنامج آخر غير «ذا فويس»؟

لا أفكر أبداً في المشاركة بأي برنامج آخر، فقد أحببت «ذا فويس»، وأحببت فريق العمل ولجان التحكيم، فأنا مستعد للموسم الثاني.

من الذي كنت تشتاق إلى رؤيته في حفل «إم بي سي»؟

أحب حسين الجسمي، وكنت أفضّل أن يكون موجوداً معنا، ولذلك أفتقد وجوده وأكيد كثيرين، لكن لا يخطر على بالي أحد الآن.

هل ضايقك تقليدك في «واي فاي»؟

صراحة، فوجئت، فقد كان تقليداً مرحاً، وسعدت لأنهم ذكّروني بالبرنامج. فكانت أياماً جميلة، والجو العام كان جميلاً، وقلّدونا نحن الأربعة بخفة دم خاصة من قلّدت شيرين كانت ممتازة. «برافو عليهم».

صرّحت من قبل بأنك لا تريد خوض ابنتك المجال الفني. لماذا؟

أنا لا أريد ذلك بالفعل، لكن في النهاية الاختيار لها، فلا أستطيع دفن موهبتها إذا كان لديها موهبة الفن، لكنني سأنصحها ولها الاختيار؛ لأن الفن أصبح مظاهر، وزال زمن العمالقة والفن الجميل.