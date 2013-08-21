المحكمة: الإفراج عن مبارك نتيجة خطأ قانوني جسيم ارتكبه النائب العام السابق

أكدت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف شمال القاهرة، في حيثياتها بقبول استئناف فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية هدايا الأهرام، والذى بدأ تنفيذه أمس الثلاثاء، بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله فى قضية قصور الرئاسة.

وأكدت هيئة المحكمة أنه لا يوجد أي مبرررات لحبس مبارك احتياطيًا علي ذمة القضية خاصه وأنه سدد 18 مليون جنيه قيمة هدايا الأهرام التي حصل عليها بالإضافه إلي أنه الوحيد المحبوس علي ذمة القضية، كما أن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية وقاموا بسداد قيىة الهدايا التي حصلوا عليها و تم إخلاء سبيلهم .

وآخذت المحكمة بدفاع فريد الديب محامى مبارك بسقوط قرار الحبس الاحتياطئ عن مبارك لصدور قرار حبس فى ذات القضية الأول صدر فى 20يناير 2013 والثانى 30 يوليو الماضي، وببحث المحكمة أواراق القضية ثبت لديها وجود قرار الحبس مما ينتج عنه بطلان القرار الصادر بحبس مبارك فى هذة القضية وهذا يعد خطا قانونى ارتكبه المحامى العام السابق لنيابة الاموال العامة فى ظل قيادة المستشار طلعت عبدالله .

وصدر القرار، برئاسة المستشار محمد سمرة، وعضوية المستشارين حسن داوود وشريف نافع، وبسكرتارية معتز يوسف .