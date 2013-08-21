تشديدات أمنية لتأمين متحف البهنسا بالمنيا

كتب : أشرف كمال الاربعاء , 21 أغسطس 2013 15:28

أكد اليوم الأربعاء محمد كمال المدير التنفيذى لمتحف البهنسا الكائن بمركز بني مزار بالمنيا أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة اتخذت الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين المتحف الذي يضم آثارًا للعصور الإسلامية والفرعونية والقبطية القديمة.

ولفت كمال إلى أن افراد الحراسة تعرضوا لعدة مناوشات من جانب بعض البلطجيه خلال الأيام الماضية، وتمكنوا من صد جميع محاولات اقتحامه كما حدث بمتحف ملوي جنوب المحافظة.

> وأشار كمال إلي وصول تعزيزات أمنية من الشرطة والجيش لتأمن محتويات المتحف الأثرية بشكل جيد على مدار الـ24 ساعة.