الداخلية: ضبط 50 أجنبي قبل الهروب إلى ليبيا والقبض على 36 إخواني بالمحافظات

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط عدد 55 منهم 34 مصرى – 15سورى – 5 سودانى بمدخل قرية بهى الدين بدائرة قسم شرطة سيوة بمحافظة مطروح قبل هروبهم عبر الحدود إلى دولة ليبيا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أبعاد أنشطتهم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات من ضبط 36 من عناصر وكوادر وأعضاء المكاتب الإدارية لتنظيم الإخوان من المتورطين فى الأحداث الأخيرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتمشيط منطقة ميدان النهضة والأماكن المتاخمة له والتى إتخذ منها المنتمين لتنظيم الإخوان والجماعات الإسلامية مكاناً للإعتصام وتم فضه، وتم العثور على ثلاثة بنادق آلية، وآخرتين خرطوش، وعدد 544 طلقة آلية بقبو داخل حرم كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة، وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط العناصر المطلوبة.