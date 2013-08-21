إبطال مفعول قنبلة في إحدى قرى أوسيم.. والعمدة يتهم "الإخوان" بوضعها

كتب : جيهان عبد العزيز منذ 55 دقيقة

عثرت أجهزة الأمن فى أوسيم على قنبلة خلف الاستراحة الخاصة بعمدة قرية شنبارة فى أوسيم، وتم إبطال مفعولها من قبل قوات الحماية المدنية، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء محمود فاروق نائب مدير الإدارة العامة يفيد فية تلقية بلاغا من هانى سيد عمدة قرية شنبارى بعثوره على جسم غريب خلف الاستراحة الخاصة به، بانتقال أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية عثر على جسم مطاطى أسود اللون مستدير الشكل بحجم قبضة اليد يعلوه جهاز إشعال أمان وبداخله بارود، على الفور تم عمل كردون أمنى بالمكان، وبالفحص اتضح أنها عبارة عن قنبلة محلية يدوية الصنع، وتم التعامل معها وتفتيتها عن طريق مدفع المياه ورفعها من المكان، وبسؤال عمدة القرية المبلغ أتهم أعضاء الإخوان المسلمين بوضعها أثناء مسيرة لهم أمس بذات الطريق.