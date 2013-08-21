أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور..اجتماع مديرى المدارس بـ”شرق الفيوم”استعداداً للعام الجديد

Google+ Print
بالصور..اجتماع مديرى المدارس بـ”شرق الفيوم”استعداداً للعام الجديد بالصور..اجتماع مديرى المدارس بـ”شرق الفيوم”استعداداً للعام الجديد

أكد محمد ماجد إمام مدير عام ادارة شرق الفيوم أن الإدارة تسعى لعلاج سوء توزيع المعلمين فى بعض المواد الدراسية لسد أى عجز قبل بدء العام الدراسى والبحث عن حل للعجز فى مادة الرياضيات وسد العجز فى المناطق النائية بالإدارة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده مع مديرى عدد من مدارس الإدارة بمركز التنمية المهنية بمدرسة الشهيد ياسر كمال تمام بحضور جميع الموجهين الأوائل للمواد الدراسية والتوجيه المالى والإدارى.

وأشار مدير عام الإدارة إلى استمرار الإجتماعات مع جميع مديرى المدارس لحل أى معوقات تواجههم قبل بدء العام الدراسى وتدريبهم على الجديد فى الشئون المالية والإدارية وشئون الطلاب وطرق انفاق أموال اللامركزية والتدريس العلاجى للطلاب الضعاف.

وأكد أحمد سيف النصر المتحدث الإعلامى بالتربية والتعليم أن الإجتماع يأتى بعد تكليف وكيل الوزارة للإدارات التعليمية بسرعة إنهاء جميع الإستعدادات للعام الدراسى الجديد مشيراً إلى أن مدير إدارة شرق الفيوم قد قام بتقسيم المدارس إلى قطاعات خمسة يجتمع كل يوم بمديرى احد القطاعات الخمسة وهى قطاعات بندر الفيوم ودمو والزاوية والمندرة وبنى صالح والاعلام وهوارة واللاهون والعدوة وسيلا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا