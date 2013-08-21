بالصور..اجتماع مديرى المدارس بـ”شرق الفيوم”استعداداً للعام الجديد

أكد محمد ماجد إمام مدير عام ادارة شرق الفيوم أن الإدارة تسعى لعلاج سوء توزيع المعلمين فى بعض المواد الدراسية لسد أى عجز قبل بدء العام الدراسى والبحث عن حل للعجز فى مادة الرياضيات وسد العجز فى المناطق النائية بالإدارة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده مع مديرى عدد من مدارس الإدارة بمركز التنمية المهنية بمدرسة الشهيد ياسر كمال تمام بحضور جميع الموجهين الأوائل للمواد الدراسية والتوجيه المالى والإدارى.

وأشار مدير عام الإدارة إلى استمرار الإجتماعات مع جميع مديرى المدارس لحل أى معوقات تواجههم قبل بدء العام الدراسى وتدريبهم على الجديد فى الشئون المالية والإدارية وشئون الطلاب وطرق انفاق أموال اللامركزية والتدريس العلاجى للطلاب الضعاف.

وأكد أحمد سيف النصر المتحدث الإعلامى بالتربية والتعليم أن الإجتماع يأتى بعد تكليف وكيل الوزارة للإدارات التعليمية بسرعة إنهاء جميع الإستعدادات للعام الدراسى الجديد مشيراً إلى أن مدير إدارة شرق الفيوم قد قام بتقسيم المدارس إلى قطاعات خمسة يجتمع كل يوم بمديرى احد القطاعات الخمسة وهى قطاعات بندر الفيوم ودمو والزاوية والمندرة وبنى صالح والاعلام وهوارة واللاهون والعدوة وسيلا.