محافظ أسيوط ينعى شهداء رفح

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نعى اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط شهداء جنود الأمن المركزي الـ 25 ، فضلا عن إصابة آخرين ، وقدم خالص تعازيه لأسرهم داعيا الله أن يتغمد أبناء الوطن وشهدائه بواسع رحمته .

وأمر حماد بتنكيس الأعلام من أعلى مبنى ديوان عام المحافظة، وكافة دواوين المؤسسات والهيئات الحكومية تنفيذا لمراسم الحداد الذي أقره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لمدة 3 أيام.

> وأهاب المحافظ بالجميع الحفاظ على سلامة الوطن ونبذ العنف، خاصة وأن البلاد في وقت تحتاج فيه لكافة جهود أبنائها المخلصين من أجل تحقيق دولة ديمقراطية يسودها الأمن والاستقرار .