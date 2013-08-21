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محافظ أسيوط ينعى شهداء رفح

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محافظ أسيوط ينعى شهداء رفح محافظ أسيوط ينعى شهداء رفح
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منذ 1 ساعة 1 دقيقة

نعى اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط شهداء جنود الأمن المركزي الـ 25 ، فضلا عن إصابة آخرين ،  وقدم خالص تعازيه لأسرهم داعيا الله أن يتغمد أبناء الوطن وشهدائه بواسع رحمته .

وأمر حماد بتنكيس الأعلام من أعلى مبنى ديوان عام المحافظة، وكافة دواوين المؤسسات والهيئات الحكومية تنفيذا لمراسم الحداد الذي أقره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لمدة 3 أيام.
> وأهاب المحافظ بالجميع الحفاظ على سلامة الوطن ونبذ العنف، خاصة وأن البلاد في وقت تحتاج فيه لكافة جهود أبنائها المخلصين من أجل تحقيق دولة ديمقراطية يسودها الأمن والاستقرار .

 

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