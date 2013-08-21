المنيا: إعادة 12 قطعة أثرية لمتحف ملوى

المنيا - أشرف كمال: الاربعاء , 21 أغسطس 2013 14:28

أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم الأربعاء أن الأوضاع الأمنية بالمحافظة بدأت في التحسن تدريجياً وهنا تنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لإرساء قواعد الأمن والأمان ومواجهة أية محاولات للخروج عن القانون.

وكشفت تقرير تم عرضه على المحافظ عن إلقاء القبض على 8 أشخاص حاولوا خرق فترة حظر التجول والشروع فى عمليات سرق لبعض المحلات التجارية وذلك بمركزى ملوى والمنيا وتم تحرير محاضر رقم 2048/2013 إداري قسم ملوى و المحضر رقم 9785/2013م جنح قسم المنيا.

> وقد تم القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم مسروقات من ديوان مجلس مدينة ملوي وبعض متعلقات هيئة السكك الحديدية وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة.

> كما تم القبض على 4 متهمين بحوزتهم متعلقات ومضبوطات خاصة بكنيسة الأنبا موسى بشارع التنظيم والإدارة وجمعية الشبان المسيحية وتم التحفظ على المضبوطات وهى ( شاشة LCD – جهاز لاب توب- شاشة كمبيوتر –جهاز مساحة مزدوج –بعض الكابلات الكهربائية- 3 أجهزة تكييف – بعض الأثاث).

> من جانب آخر تم استعادة عدد من الأسلحة النارية والطلقات النارية التى تم سرقتها من أقسام الشرطة، كما وصلت إجمالي القطع الأثرية التى تم إعادتها من مسروقات متحف ملوى إلى 12 قطعة أثرية وهناك مجهودات من المواطنين للإبلاغ عن أى متورط فى الإحداث حفاظاً على المصلحة العليا للوطن.