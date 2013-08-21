أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

محافظ السويس يطمئن على استعدادات العام الدراسى الجديد

Google+ Print
محافظ السويس يطمئن على استعدادات العام الدراسى الجديد محافظ السويس يطمئن على استعدادات العام الدراسى الجديد
السويس - عبدالله ضيف:
الاربعاء , 21 أغسطس 2013 14:48

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم الأربعاء بجولة فى حي السويس تابع خلالها عمل عدد من المخابز الأهلية لضمان جودة رغيف العيش وإنتاج حصة الدقيق بالكامل داخل المخابز.

وتفقد المحافظ مراحل الانتهاء من حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي ورفع التراكمات الموجودة أمام مدرسة الأنصاري الابتدائية بحى الأربعين وكلف مدير النظافة والتجميل بإعادة الشكل الحضاري والجمالي خارج المدرسة.
> وشدد المحافظ علي المسئولين للمدرسة بنظافة وتشجير المدرسة وتوفير المقاعد المدرسية مشيرًا إلي أن هناك لقاءً سيتم مع مدير التربية والتعليم لمناقشة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية للعمل على حلها قبل بداية العام الدراسى الجديد.
> وشكر المحافظ جهود الجيش الثالث الميداني ومديرية الأمن للجهود التي يبذلونها من أجل استقرار الوضع والأمن بالسويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية