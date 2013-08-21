محافظ السويس يطمئن على استعدادات العام الدراسى الجديد

السويس - عبدالله ضيف: الاربعاء , 21 أغسطس 2013 14:48

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم الأربعاء بجولة فى حي السويس تابع خلالها عمل عدد من المخابز الأهلية لضمان جودة رغيف العيش وإنتاج حصة الدقيق بالكامل داخل المخابز.

وتفقد المحافظ مراحل الانتهاء من حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي ورفع التراكمات الموجودة أمام مدرسة الأنصاري الابتدائية بحى الأربعين وكلف مدير النظافة والتجميل بإعادة الشكل الحضاري والجمالي خارج المدرسة.

> وشدد المحافظ علي المسئولين للمدرسة بنظافة وتشجير المدرسة وتوفير المقاعد المدرسية مشيرًا إلي أن هناك لقاءً سيتم مع مدير التربية والتعليم لمناقشة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية للعمل على حلها قبل بداية العام الدراسى الجديد.

> وشكر المحافظ جهود الجيش الثالث الميداني ومديرية الأمن للجهود التي يبذلونها من أجل استقرار الوضع والأمن بالسويس.