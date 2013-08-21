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"المؤتمر السودانى": نأمل أن تؤدى زيارة سلفاكير المرتقبة للخرطوم لنتائج إيجابية

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"المؤتمر السودانى": نأمل أن تؤدى زيارة سلفاكير المرتقبة للخرطوم لنتائج إيجابية "المؤتمر السودانى": نأمل أن تؤدى زيارة سلفاكير المرتقبة للخرطوم لنتائج إيجابية

أعرب حزب المؤتمر الوطنى (الحاكم) بالسودان عن أمله فى أن تخرج زيارة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت المرتقبة للخرطوم، بنتائج وخطوات إيجابية فى العلاقة بين الدولتين، خاصة فى ظل التغيرات التى أحدثها سلفاكير فى حكومته مؤخرا.

وقال رئيس القطاع التنظيمى بالمؤتمر الوطنى المهندس حامد صديق، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، "نتمنى أن يقدم سلفاكير هذه المرة إفادات إيجابية فى إطار الملفات المفتوحة بين الدولتين"، مشيراً إلى أن الزيارة ستبحث الترتيبات الأمنية والعلاقات الاقتصادية ومشكلات الحدود التى اعتبرها مفتاح الاستقرار فى المنطقة والتعاون بين البلدين.

وأشار صديق إلى أن زيارة سلفاكير للخرطوم، قد يكون فيها خير وتمضى إلى الأمام، وتكون فيها إيجابيات فى ظل التغيرات التى طرأت على حكومة الجنوب، معربا عن أمله أن توقف التغيرات التى أحدثها سلفاكير التدهور الذى يحدث فى الجنوب وتؤدى إلى التطور إلى الأفضل.
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