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استكمال إنشاء الوحدة الجديدة للغسيل الكلوي بمستشفى أحمد ماهر

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استكمال إنشاء الوحدة الجديدة للغسيل الكلوي بمستشفى أحمد ماهر استكمال إنشاء الوحدة الجديدة للغسيل الكلوي بمستشفى أحمد ماهر

يجرى حاليا استكمال إنشاء الوحدة الجديدة للغسيل الكلوي بمستشفى أحمد ماهر التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الإسكندرية والتي تشمل 20 ماكينة للغسيل الكلوي بحيث يصل إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالإسكندرية 46 وحدة وبذلك تعتبر المستشفى أكبر مركز للغسيل الكلوي على مستوي المحافظة.

وصرح مدير عام المستشفى الدكتور هشام غنيم بأنه تم تركيب وحدة جديدة لمعالجة المياه المستخدمة في تشغيل ماكينات الغسيل الكلوي الجديدة بالإضافة إلى تشغيل جهاز فائق الجودة للغسيل الكلوي (إف دي إتش) لتقديم خدمة فائقة للحالات الحرجة من مرضى الفشل الكلوي وهو الجهاز الوحيد بالمستشفيات الحكومية بالإسكندرية ويتم من خلاله تقديم العلاج بالمجان لمرضى الكومسيون الطبي والتأمين الصحي.

وأضاف أنه تم تركيب مولد كهربي جديد بالمستشفى بطاقة 150 كيلو وات لتشغيل أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفى .. مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الجديدة التي تم تركيبها وتشغيلها مؤخرا بالمستشفى تم توفيرها بالجهود الذاتية وتبرعات رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية في نطاق المحافظة.

 

أ ش أ

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