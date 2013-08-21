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قبطى يشكر رجال الأمن.. ويدعو: ربنا يكرم "الجزيرة" بديناميت يفجرها

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قبطى يشكر رجال الأمن.. ويدعو: ربنا يكرم "الجزيرة" بديناميت يفجرها قبطى يشكر رجال الأمن.. ويدعو: ربنا يكرم "الجزيرة" بديناميت يفجرها

توقف مساء أمس قبطى، عند مروره بكمين أمنى يجمع بين قوات الجيش والشرطة بأحد شوارع مدينة الغردقة، وأثنى على رجال الأمن فى ، لمجهوداتهم الجبارة على تحقيق الأمن الدائم فى البحر الأحمر وفى سائر محافظات الجمهورية.

وقال القبطى لضباط الشرطة والجيش أثناء توقفهم بشارع النصر بالغردقة، "لو حرق الإرهاب كنائس مصر سوف نقيم صلاتنا فى الشوارع بجوار إخوتنا المسلمين ونحن آمنين"، مضيفاً، "أنكم معدن الرجولة، ولابد من انتهاء البؤر الإرهابية"، وترحم على شهداء رفح.

وأضاف القبطى لضباط الشرطة والجيش، "إن الله يمهل ولا يهمل.. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

ودعا القبطى على قناة الجزيرة قائلاً، "قناة الجزيرة ربنا يكرمها بديناميت يفجرها"، وفى النهاية قام ضباط المباحث بتقبيله وشكره على ثنائه عليهم.

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مصر 365

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