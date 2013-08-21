أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

15 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من المنوفية فى مجزرة رفح الثانية

Google+ Print
15 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من المنوفية فى مجزرة رفح الثانية 15 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من المنوفية فى مجزرة رفح الثانية

كشف اللواء أسامة فرج سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية أنه سيتم صرف 315 ألف جنيه، من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة لأسر شهداء مجزرة رفح أول أمس الاثنين، وذلك بعد موافقة مدير الأمن بواقع 15 ألف جنيه لكل أسرة.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية فى بيان اليوم أن أى تعويض لا يساوى قطرة دم واحدة بذلها هؤلاء الأبطال من أجل ، وأن المصريين يجب أن يقفوا صفا واحدا ضد الإرهاب الذى أصبح لا يفرق بين مدنى وعسكرى.

وأشار إلى أن المحافظة ستوفر الرعاية الكاملة لأسر هؤلاء الشهداء من حيث الرعاية الصحية والاجتماعية، كما حث على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات من أجل الرعاية الكاملة لأسر الشهداء كجزء بسيط من واجبنا تجاه شهداء الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة