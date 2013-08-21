15 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من المنوفية فى مجزرة رفح الثانية

كشف اللواء أسامة فرج سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية أنه سيتم صرف 315 ألف جنيه، من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة لأسر شهداء مجزرة رفح أول أمس الاثنين، وذلك بعد موافقة مدير الأمن بواقع 15 ألف جنيه لكل أسرة.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية فى بيان اليوم أن أى تعويض لا يساوى قطرة دم واحدة بذلها هؤلاء الأبطال من أجل مصر، وأن المصريين يجب أن يقفوا صفا واحدا ضد الإرهاب الذى أصبح لا يفرق بين مدنى وعسكرى.

وأشار إلى أن المحافظة ستوفر الرعاية الكاملة لأسر هؤلاء الشهداء من حيث الرعاية الصحية والاجتماعية، كما حث على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات من أجل الرعاية الكاملة لأسر الشهداء كجزء بسيط من واجبنا تجاه شهداء الوطن.