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الجابر يعد جماهير الهلال بطوفان أزرق

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الجابر يعد جماهير الهلال بطوفان أزرق الجابر يعد جماهير الهلال بطوفان أزرق

يعد سامي الجابر المدير الفني لفريق الهلال السعودي، جماهير فريقه بعودة الطوفان الأزرق واستعادة أمجاد الزعيم.

وقال الجابر في تصريحات لوسائل الإعلام "متفائل بفريقي خلال الموسم المقبل، وأعد الجماهير بأن الطوفان الأزرق سيعود وبقوة."

وتابع الجابر "ستشاهد الجماهير فريقا يرضيها من الناحية الفنية، واتمنى أن يحالفنا التوفيق خاصة وأننا ليس أمامنا سوى العمل ثم العمل."

ويفتتح الهلال مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم 24 أغسطس أمام العروبة على ملعبه استاد الملك فهد الدولي.

وتحدث الجابر عن ناصر الشمراني أحد صفقاته موضحا "أنه لاعب كبير، انتقل من ناد كبير إلى نادي أخر كبير، نحن نثق فيه كثيرا."

وانتقل الشمراني إلى الهلال بعد أن قضى في الشباب ما يقرب من ست سنوات.

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