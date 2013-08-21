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استياء العاملين بـ"الشورى" بسبب الإعلان عن إلغائه في التعديلات الدستورية

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استياء العاملين بـ"الشورى" بسبب الإعلان عن إلغائه في التعديلات الدستورية استياء العاملين بـ"الشورى" بسبب الإعلان عن إلغائه في التعديلات الدستورية

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد حمدى منذ 15 دقيقة

أثار إعلان لجنة تعديل الدستور عن اتجاههم لإلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، استياء العاملين بمجلس الشورى، وطالب العاملين بالمجلس باستمرار وجود المجلس في الدستور الجديد؛ نظرا لأهميته في الحياة البرلمانية في .

وعلمت "الوطن"، أن العاملين والأمانة الفنية بالمجلس يقومون حاليا بتجميع إنجازات مجلس الشورى منذ إنشائه، وسيقومون بطباعة كتاب بها، لنشره وعرضه على لجنة الخمسين التي سيعرض عليها التعديلات الدستورية لمحاولة الإبقاء على المجلس من خلال لجنة الخمسين.

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