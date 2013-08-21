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إجراءات أمنية مشددة بالأكمنة المرورية شمال البحر الأحمر

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إجراءات أمنية مشددة بالأكمنة المرورية شمال البحر الأحمر إجراءات أمنية مشددة بالأكمنة المرورية شمال البحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله الأربعاء 21-08-2013 11:46

شهدت الأكمنة المرورية شمال البحر الأحمر حالة من التأهب الأمنى والإجراءات الأمنية المشددة، لمنع دخول العناصر المشتبه فيها والخارجين عن القانون.

وأمر اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، بتكثيف الخدمات الأمنية بالأكمنة المرورية برأس غارب والزعفرانة، بطرق رأس غارب ـ القاهرة.

وقامت مباحث رأس غارب بقيادة الرائد أحمد الطريفى رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب بتكثيف التواجد الأمنى من رجال المباحث فى الأكمنة الشمالية، وتشديد الرقابة لإحكام السيطرة على هذه الأكمنة والتشديد فى عملية التفتيش، إضافة إلى الدوريات الأمنية المستمرة.

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