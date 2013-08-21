إصابة مواطن وشرطي في اشتباكات بين الأمن ومسجل في قرية بالغربية

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 48 دقيقة

شهدت قرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اشتباكات حامية استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عائلة وأحد المسجلين خطر قام بإطلاق الأعيرة النارية صوب أفرادها أثناء تواجدهما داخل منزلهما الكائن بذات القرية، ما أسفر عن إصابة مواطن وشرطي تم نقلهما إلى مستشفى سمنود لإسعافهما.

كان اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود يفيد بورود بلاغ لدي المقدم محمد البرلسي رئيس مباحث مركز سمنود، بتعرض السيدة أمل جوادة ربة منزل وبرفقتها أبناءها أثناء تواجدهم بالمنزل بقيام أحد المسجلين خطر ويدعي تامر عادل التوابتي 36 سنة عاطل بإطلاق أعيرة النارية صوب منزلهم بسبب خلافات سابقة بينهم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد حازم حسام معاون المركز ومحمد حفظ الله ضابط بنقطة شرطة القرية وقوة من الشرطة السرية المرافقه لهم وتم فرض كردون أمني حول منزل المبلغ للواقعة، وتم مطاردة المتهم وأثناء ذلك حدث تبادل إطلاق للنيران ما أدى إلى سقوط مواطن ورقيب شرطة مصابا بطلق ناري وتم نقلهم إلى مستشفى سمنود العام وتحويلهما إلى طوارئ المنصورة لخطوره حالتهما, وتمكن المتهم من الهرب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت سرعة ضبط المتهم والهارب.