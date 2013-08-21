مورينيو: لو استمر هذا الأداء سندمر أي منافس

يؤمن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بقدرة فريقه على تدمير أي منافس على حد وصفه إذا استمر الفريق في تقديم نفس الأداء الذي لعب به أمام هال سيتي.

وكان تشيلسي قد تغلب على هال سيتي بهدفين نظيفين وظهر الفريق اللندني متماسكا طوال أحداث المباراة.

وقال مورينيو "لو استمر نفس الأداء سندمر أي منافس، تلعب بتلك الطريقة وتسجل حتى لو أضعت ضربة جزاء".

وأضاف "أنا أريد أن نفوز بالمباريات ولكن ما أوده أنه عندما تمتلك الفرصة لتدمير منافسك بـ4 أو 5 أهداف يجب أن تفعل ذلك".

ويلتقي تشيلسي مع أستون فيلا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء في مباراة مقدمة بسبب ارتباط الفريق بمباراة كأس السوبر الأوروبي.