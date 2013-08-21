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السعودية تنفى تقليص أعداد حجاج الدول المضطربة سياسيا

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السعودية تنفى تقليص أعداد حجاج الدول المضطربة سياسيا السعودية تنفى تقليص أعداد حجاج الدول المضطربة سياسيا

نفى وزير الحج السعودى الدكتور بندر حجار، تلقى وزارته تعليمات بتقليص أعداد حجاج بعض الدول التى تشهد اضطرابات سياسية.

ونقلت صحيفة "الحياة" على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، عن حجار قوله إن "كل دولة ستأتى بالعدد الذى تم اعتماده لها بعد تخفيض العدد الذى أعلن عنه لكل الدول مراعاة لأعمال التوسعة بالحرم".

وكانت السلطات حذرت الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام فى أكتوبر المقبل من محاولة "تسييس الحج أو استغلاله" فى المظاهرات".

وقال وزير الحج بندر الحجار إن "الاتفاقيات التى وقعت مع المملكة مع المسئولين عن بعثات الحج قبل بداية الموسم تمنع تسييس الحج أو استغلاله فى مسيرات ومظاهرات والخروج من النسك صوب أمور أخرى لا علاقة للفريضة بها".

ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج هذا العام فى الثلث الأول من أكتوبر المقبل.

وكانت السلطات السعودية قررت هذا العام تخفيض أعداد المعتمرين بنسبة 20 بالمائة للموسم الحالى، بسبب أعمال التوسعة التى تقوم بها فى المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى بالمدينة المنورة.

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مصر 365

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