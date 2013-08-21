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الجماعة الإسلامية تتهم حزب الله بإضعاف الدولية اللبنانية

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الجماعة الإسلامية تتهم حزب الله بإضعاف الدولية اللبنانية الجماعة الإسلامية تتهم حزب الله بإضعاف الدولية اللبنانية

اتهم ممثل تنظيم "الجماعة الإسلامية" فى البرلمان اللبنانى النائب عماد الحوت حزب الله، بأنه المساهم الأكبر فى إضعاف الدولة، وإضعاف قدرتها على إدارة الاستحقاقات.

واعتبر الحوت أن وجود دولة ضمن دولة لا يسمح لأى دولة أن تقوم بواجباتها ودورها، وما تفجير الضاحية الجنوبية إلا نتيجة لتدخل حزب الله فى سوريا.

ولم يستبعد الحوت أن يكون النظام السورى وراء تفجير الضاحية بهدف تحريض جمهور حزب الله من جديد، ولتبرير دخول حزب الله أكثر فى الحرب السورية، ولاسيما معركة حلب المقبلة.

وعن أسباب استبعاد إسرائيل عن الاتهام، رأى الحوت أن حزب الله يريد استثمار التفجير لمصلحته ولو اتهم إسرائيل لكان جمهوره قد طالبه بالانسحاب من سوريا، والتركيز أكثر على الجبهة الجنوبية.

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مصر 365